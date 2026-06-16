Белорусский уролог назвал продукты, которые надо избегать при камнях в почках

Оксалаты или соли щавелевой кислоты — главная причина мочекаменной болезни. Из них состоит около 80% всех почечных камней. Заведующий урологическим отделением городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска Геннадий Щетко назвал продукты, богатые оксалатами, которые надо избегать при кальций-оксалатных камнях в почках. Это ревень, щавель, шпинат, какао, чай, орехи. Аккуратными надо быть с витамином С, в организме он расщепляется и превращается в оксалаты.
По словам уролога, пациентам с мочекаменной болезнью стоит снизить потребление животного белка, который считается одним из важных факторов риска образования камней.
«Рекомендуется принимать примерно 1г/кг веса белка в сутки», — отметил медик.
Что касается образа жизни пациентов с мочекаменной болезнью, то хороши фитнес и спорт, однако следует избегать чрезмерных упражнений у нетренированных людей. Будет плюсом, если уберете из своей жизни алкоголь и будете избегать эмоциональных стрессов.
А вот пить воды надо больше, повышение употребления жидкости показано всем больным с мочекаменной болезнью.
«Активный диурез способствует отхождению мелких фрагментов и песка. Оптимальным диурез считается при наличии 1,5 литра мочи в сутки, но у больных мочекаменной болезнью он должен быть более 2-х л в сутки», — отметил Геннадий Щетко.
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