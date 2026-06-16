Белорусский уролог назвал продукты, которые надо избегать при камнях в почках

Оксалаты или соли щавелевой кислоты — главная причина мочекаменной болезни. Из них состоит около 80% всех почечных камней. Заведующий урологическим отделением городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска Геннадий Щетко назвал продукты, богатые оксалатами, которые надо избегать при кальций-оксалатных камнях в почках. Это ревень, щавель, шпинат, какао, чай, орехи. Аккуратными надо быть с витамином С, в организме он расщепляется и превращается в оксалаты.