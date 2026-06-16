В РФ смогли впервые измерить электрические силы внутри фермента поврежденной ДНК

Метка работает как индикатор кислотности, когда среда становится менее кислой, она меняет свое состояние — теряет часть электрических зарядов. На эту смену сильно влияют электрические силы вокруг метки. У метки есть два состояния: с зарядом и без заряда, и оба они реагируют на магнитное поле. Измеряя эти состояния, ученые могут делать выводы о процессах внутри молекулы, пояснила директор НИОХ СО РАН Елена Багрянская.