Пермская галерея закроет первый выставочный проект

«Эти стены стали чем-то большим, чем просто экспозиция. Когда здание только открывалось, нам хотелось сказать не просто об искусстве, а о том, что делает место живым — о Доме, уюте и памяти. И вы услышали. Спасибо вам за то, что заполнили это пространство теплом», — подчеркнули в галерее.