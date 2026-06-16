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Пермская галерея закроет первый выставочный проект

Проект «Дом» работает с момента открытия нового здания галереи.

Источник: Комсомольская правда

Пермская художественная галерея сообщила о закрытии выставки «Дом». Выставочный проект стал первым после переезда в новое здание на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина».

Галерея выразила благодарность дизайнерам и архитекторам экспозиции, которые прошли сложный путь создания первой выставки в новом здании, работавшим над проектом кураторам, а также сделавшими обитаемыми «Дом» зрителям.

«Эти стены стали чем-то большим, чем просто экспозиция. Когда здание только открывалось, нам хотелось сказать не просто об искусстве, а о том, что делает место живым — о Доме, уюте и памяти. И вы услышали. Спасибо вам за то, что заполнили это пространство теплом», — подчеркнули в галерее.

До закрытия выставки «Дом» осталось несколько дней. Последним днем работы выставочной экспозиции станет 21 июня.

Официальное открытие нового здания Пермской галереи состоялось 31 марта.