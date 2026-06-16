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Британец Кетчелл первым обогнул Землю тремя способами передвижения

Британский путешественник Джеймс Кетчелл завершил кругосветное путешествие, став первым человеком, который обогнул Землю тремя различными способами — по воздуху, суше и морю. Об этом сообщает The Telegraph.

Источник: Life.ru

Согласно изданию, сухопутный этап он выполнил в 2013 году, преодолев на велосипеде около 29 000 километров. Воздушная часть завершена в 2019 году: Кетчелл совершил кругосветный полёт на автожире за 175 дней, выполнив 122 перелёта и пройдя около 44 450 километров.

Морской этап стал заключительным. В 2025—2026 годах он прошёл около 30 000 морских миль (примерно 55 000 километров) на яхте Mindset. Старт состоялся 27 июля 2025 года из Госпорта, завершение — 13 июня 2026 года в Великобритании. Маршрут включал Лансароте, Кабо-Верде, Бразилию, Кейптаун, Хобарт и проход через район мыса Горн.

Тем временем, китайский Хайнань стал одним из главных курортов для россиян. Туристический поток вырос на 67,4% с начала года. За первые пять месяцев 2026 года курорт посетили 308 тысяч человек. Каждый месяц власти фиксируют устойчивый рост числа туристов из России. Только в мае на остров прибыли 66,4 тысячи россиян, что значительно превышает показатели прошлого года. В июне стоимость тура на двоих с перелётом и проживанием в четырёхзвёздочном отеле начинается от 118 тысяч рублей за 10 ночей.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

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