Британец Кетчелл первым обогнул Землю тремя способами передвижения

Тем временем, китайский Хайнань стал одним из главных курортов для россиян. Туристический поток вырос на 67,4% с начала года. За первые пять месяцев 2026 года курорт посетили 308 тысяч человек. Каждый месяц власти фиксируют устойчивый рост числа туристов из России. Только в мае на остров прибыли 66,4 тысячи россиян, что значительно превышает показатели прошлого года. В июне стоимость тура на двоих с перелётом и проживанием в четырёхзвёздочном отеле начинается от 118 тысяч рублей за 10 ночей.