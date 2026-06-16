МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Заведующий хирургическим отделением Скадовской центральной районной больницы Херсонской области Ширак Мнацаканян рассказал, как за год изменился характер ранений, полученных на специальной военной операции.
Видео с его рассказом предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Меняется … этажность. Если в прошлом году это было, скажем так, нижние отделы, ниже таза, то сейчас это ранения выше таза, как правило, с тяжелыми ранениями органов уровня грудной клетки», — рассказал Мнацаканян.
Хирург отметил, что если раньше подрыв на мине чаще всего приводил к ампутации конечностей, то сейчас основной удар приходится на верхнюю часть тела. Это происходит, потому что ВСУ начиняют свои взрывные устройства мелкими элементами, а также используют мины, которые приподнимаются над землей перед тем, как сдетонировать.
«Они (взрывные устройства — ред.) … поднимаются как-то над землей и взрываются. То есть, как-то срабатывает или магнитом, или как-то. Или срабатывает на движение сенсор и происходит взрыв», — поделился хирург.
Отдельно врач отметил, что ВСУ часто используют пластиковые поражающие элементы в взрывных устройствах. Пластик не виден на рентгене, что затрудняет оказание помощи пострадавшим при взрыве.