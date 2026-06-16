Врач рассказал, как за год изменился характер ранений на СВО

Хирург отметил, что если раньше подрыв на мине чаще всего приводил к ампутации конечностей, то сейчас основной удар приходится на верхнюю часть тела. Это происходит, потому что ВСУ начиняют свои взрывные устройства мелкими элементами, а также используют мины, которые приподнимаются над землей перед тем, как сдетонировать.