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Врач рассказал, как за год изменился характер ранений на СВО

Хирург Мнацаканян: бойцы стали намного чаще получать ранения верхней части тела.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Заведующий хирургическим отделением Скадовской центральной районной больницы Херсонской области Ширак Мнацаканян рассказал, как за год изменился характер ранений, полученных на специальной военной операции.

Видео с его рассказом предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Меняется … этажность. Если в прошлом году это было, скажем так, нижние отделы, ниже таза, то сейчас это ранения выше таза, как правило, с тяжелыми ранениями органов уровня грудной клетки», — рассказал Мнацаканян.

Хирург отметил, что если раньше подрыв на мине чаще всего приводил к ампутации конечностей, то сейчас основной удар приходится на верхнюю часть тела. Это происходит, потому что ВСУ начиняют свои взрывные устройства мелкими элементами, а также используют мины, которые приподнимаются над землей перед тем, как сдетонировать.

«Они (взрывные устройства — ред.) … поднимаются как-то над землей и взрываются. То есть, как-то срабатывает или магнитом, или как-то. Или срабатывает на движение сенсор и происходит взрыв», — поделился хирург.

Отдельно врач отметил, что ВСУ часто используют пластиковые поражающие элементы в взрывных устройствах. Пластик не виден на рентгене, что затрудняет оказание помощи пострадавшим при взрыве.

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