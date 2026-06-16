«Русский стандарт»: средний размер трат россиян на фитнес вырос почти на 10%

На втором месте по числу трат — спортивная одежда и обувь. Весной 2026 года на их приобретение пришлось 21% спортивных покупок. Так, средний чек одного платежа на обновление спортивного гардероба весной 2026 года снизился до 5 492 рублей с 7 342 рублей годом ранее. При этом средний чек у мужчин выше, чем у женщин — 5 976 рублей против 4 705 рублей.