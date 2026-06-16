«Русский стандарт»: средний размер трат россиян на фитнес вырос почти на 10%

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Средний размер трат россиян в фитнес-залах и спортивных центрах этой весной составил 4 643 рублей, что почти на 10% выше показателя годом ранее, показало исследование банка «Русский стандарт» (есть у ТАСС).
Весной 2025 года средний чек составлял 4 250 рублей. При этом «мужской» средний чек в фитнес-клубах и спортивных центрах в этом году выше «женского» — 5 063 рублей против 4 033 рублей. На эту категорию весной пришлось 66% от всех операций по картам банка среди спортивных трат.
На втором месте по числу трат — спортивная одежда и обувь. Весной 2026 года на их приобретение пришлось 21% спортивных покупок. Так, средний чек одного платежа на обновление спортивного гардероба весной 2026 года снизился до 5 492 рублей с 7 342 рублей годом ранее. При этом средний чек у мужчин выше, чем у женщин — 5 976 рублей против 4 705 рублей.
Замыкают тройку лидеров покупки спортивных товаров. Средняя сумма такой покупки выросла на 2%, до 4 758 рублей. Средний чек у мужчин в этой категории составил 4 910 рублей, у женщин — 4 377 рублей.
В рамках исследования были изучены все операции по картам банка «Русский стандарт» у россиян в категориях «фитнес-клубы и спортцентры», а также «спортодежда и обувь» и «спорттовары» весной 2026 и 2025 годов.