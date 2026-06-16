Спикер думы Иркутска посетил новое здание школы № 58 имени 80-летия Великой Победы

«Главное, что такое прекрасное образовательное учреждение появилось в районе, который активно растёт, где очень высока потребность в развитой социальной инфраструктуре. Просторные классы, со смыслом организованный учебный процесс, бассейн, где можно готовить школу олимпийского резерва. Убежден в том, что родители Ленинского района и люди, которые переселяются сюда из ветхого и аварийного жилья, скажут и губернатору, и мэру, и парламентариям огромное спасибо за такой объект городской инфраструктуры», — подчеркнул Дмитрий Мезенцев.