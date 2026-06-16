Спикер думы Иркутска посетил новое здание школы № 58 имени 80-летия Великой Победы

Председатель думы Иркутска Евгений Стекачев вместе с полномочным представителем президента РФ в Конституционном суде страны Дмитрием Мезенцевым, губернатором региона Игорем Кобзевым и и. о. заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации Ниной Перфильевой посетили школу № 58 имени 80-летия Великой Победы. Учебное заведение открылось в этом году на улице Ярославского и является самым большим в Прибайкалье. Экскурсию провел директор Алексей Тугарин.
«Учреждение открыло свои двери в 2026 году и рассчитано на 1550 мест. Осмотрели классы, оборудование, бассейн. Дмитрий Мезенцев высоко оценил проделанную работу и осмысленную организацию учебного процесса, нацеленную на развитие творческих навыков у детей и изучение естественных наук», — рассказал Евгений Стекачев.
Школа состоит из девяти корпусов. В них расположены учебные кабинеты, лаборатории, школьный информационно-библиотечный центр с читальным залом на 120 мест, пищеблок с обеденным залом на 720 человек, бассейн с четырьмя дорожками по 25 метров, спортзал, в котором могут заниматься одновременно несколько классов. Также предусмотрен танцевальный класс, кабинет робототехники, школьная телестудия, камерный амфитеатр. На территории — стадион, площадки для игровых видов спорта, беговые дорожки.
«Главное, что такое прекрасное образовательное учреждение появилось в районе, который активно растёт, где очень высока потребность в развитой социальной инфраструктуре. Просторные классы, со смыслом организованный учебный процесс, бассейн, где можно готовить школу олимпийского резерва. Убежден в том, что родители Ленинского района и люди, которые переселяются сюда из ветхого и аварийного жилья, скажут и губернатору, и мэру, и парламентариям огромное спасибо за такой объект городской инфраструктуры», — подчеркнул Дмитрий Мезенцев.