Почти полмиллиона рублей забыла в магазине красноярка (видео)

«Женщина не заметила отсутствие личной вещи и из-за плохого самочувствия отправилась домой, так и не дойдя до банкомата. Потерю сумки она обнаружила лишь спустя два дня, когда внук попросил дать ему денег на личные нужды. Но из-за ухудшения здоровья она не стала обращаться в полицию сразу, а сделала это только через несколько дней», — рассказали в МУ МВД «Красноярское».