Почти полмиллиона рублей забыла в магазине красноярка (видео)

Полицейские вернули 70-летней жительнице Красноярска деньги, случайно оставленные в магазине.
8 июня женщина обратилась в дежурную часть и сообщила, что потеряла сумку с 470 тысячами рублей, которые хотела положить на счет. Выяснилось, что 2 июня она пошла в банк, но по пути зашла в продуктовый, а вышла оттуда уже без сумки.
«Женщина не заметила отсутствие личной вещи и из-за плохого самочувствия отправилась домой, так и не дойдя до банкомата. Потерю сумки она обнаружила лишь спустя два дня, когда внук попросил дать ему денег на личные нужды. Но из-за ухудшения здоровья она не стала обращаться в полицию сразу, а сделала это только через несколько дней», — рассказали в МУ МВД «Красноярское».
Сотрудники уголовного розыска нашли сумку с деньгами в магазине — все это время они пролежали нетронутыми на том же месте, где их оставила владелица.
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