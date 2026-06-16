В Биробиджане дороги на Сопке будут принимать вместе с жителями

В Биробиджане проверили ход ремонта дорог в микрорайоне Сопка. Председатель Законодательного Собрания ЕАО Андрей Голубь вместе с представителями мэрии, городской Думы и местными жителями осмотрел участки на улицах Дружбы, Игоря Петренко и Карла Маркса.
Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и Народной программе «Единой России». На участках уже ведут асфальтирование, делают водоотведение и устраняют последствия весенних повреждений дороги на Карла Маркса, где ранее разорвало покрытие.
«Результат есть, и главное — он нацелен на людей. Поэтому мы всегда приглашаем жителей, когда приезжаем на объекты», — отметил Андрей Голубь.
Отдельно власти планируют заняться благоустройством дворов. Там должны появиться малые архитектурные формы, а в начале осени в микрорайоне собираются высадить деревья.
По словам спикера парламента ЕАО, встречи с жителями на ремонтируемых улицах будут проводить еженедельно, чтобы быстро разбирать замечания. Окончательная приёмка работ также должна пройти с участием людей, которые живут в этом микрорайоне.