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В Биробиджане дороги на Сопке будут принимать вместе с жителями

Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и Народной программе «Единой России».

В Биробиджане проверили ход ремонта дорог в микрорайоне Сопка. Председатель Законодательного Собрания ЕАО Андрей Голубь вместе с представителями мэрии, городской Думы и местными жителями осмотрел участки на улицах Дружбы, Игоря Петренко и Карла Маркса.

Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и Народной программе «Единой России». На участках уже ведут асфальтирование, делают водоотведение и устраняют последствия весенних повреждений дороги на Карла Маркса, где ранее разорвало покрытие.

«Результат есть, и главное — он нацелен на людей. Поэтому мы всегда приглашаем жителей, когда приезжаем на объекты», — отметил Андрей Голубь.

Отдельно власти планируют заняться благоустройством дворов. Там должны появиться малые архитектурные формы, а в начале осени в микрорайоне собираются высадить деревья.

По словам спикера парламента ЕАО, встречи с жителями на ремонтируемых улицах будут проводить еженедельно, чтобы быстро разбирать замечания. Окончательная приёмка работ также должна пройти с участием людей, которые живут в этом микрорайоне.

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