Ростовский театр Горького и подрядчик подали обоюдные иски из-за ремонта лифтов

Спор возник из-за договора подряда, в рамках которого компания обязалась отремонтировать лифты в здании театра. Как сообщили «Ъ-Ростов» в канцелярии суда, «Омега сервис» приступила к работе, однако в силу субъективных обстоятельств не смогла их завершить. При этом компания неоднократно пыталась пролонгировать соглашение с учреждением, и срок исполнения контракта истек. Организация намерена взыскать 31 млн руб. в качестве необоснованного обогащения.