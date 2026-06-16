КХЛ «Амур» продлил контракт с Данилом Юртайкиным

— Данил — креативный нападающий, который может принести команде много пользы. В прошлом сезоне после обмена его адаптация немного затянулась. Но к концу чемпионата он разыгрался. Мы общались с Данилом, он сам понимает, как стать лучше в новом сезоне, и озвучил нам желание остаться в клубе. Ну, а мы нашли параметры сделки, которые устроили и клуб, и самого игрока, — рассказал генеральный менеджер ХК «Амур» Никита Точицкий.