КХЛ «Амур» продлил контракт с Данилом Юртайкиным

Хабаровский клуб Континентальной хоккейной лиги «Амур» подписал годовой контракт с Данилом Юртайкиным. Он вошел в состав Тигров в результате обмена с нижнекамским «Нефтехимиком» в ходе сезона 2025/26, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Данил — креативный нападающий, который может принести команде много пользы. В прошлом сезоне после обмена его адаптация немного затянулась. Но к концу чемпионата он разыгрался. Мы общались с Данилом, он сам понимает, как стать лучше в новом сезоне, и озвучил нам желание остаться в клубе. Ну, а мы нашли параметры сделки, которые устроили и клуб, и самого игрока, — рассказал генеральный менеджер ХК «Амур» Никита Точицкий.
По информации «Спорт-Экспресс», зарплата Юртайкина составит 15 миллионов рублей в год.
Говоря о карьере Данила Юртайкина, стоит отметить, что он является воспитанником ярославского хоккея и по совместительству двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА. Он также стал двукратным обладателем Кубка Харламова в МХЛ. Помимо прочего, имеет в активе бронзовые медали молодежного чемпионата мира.
За время своей деятельности в КХЛ Данил Юртайкин провел 275 игр, набрав 116 очков за 44 гола и 72 результативные передачи. Будучи же в составе «Амура», нападающий провел 19 игр и набрал 6 очков (3+3). Прошедший сезон он закончил с 32 результативными баллами (9+23) в 54 матчах.
— Считаем, что он еще до конца не раскрыл свой потенциал и поможет нам в новом сезоне, — подчеркнули в хабаровском хоккейном клубе.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало, что к ХК «Амур» присоединились Виталий Абрамов и Семен Кочурин.