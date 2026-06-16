Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КХЛ «Амур» продлил контракт с Данилом Юртайкиным

Зарплата нападающего составит 15 млн рублей за год.

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский клуб Континентальной хоккейной лиги «Амур» подписал годовой контракт с Данилом Юртайкиным. Он вошел в состав Тигров в результате обмена с нижнекамским «Нефтехимиком» в ходе сезона 2025/26, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Данил — креативный нападающий, который может принести команде много пользы. В прошлом сезоне после обмена его адаптация немного затянулась. Но к концу чемпионата он разыгрался. Мы общались с Данилом, он сам понимает, как стать лучше в новом сезоне, и озвучил нам желание остаться в клубе. Ну, а мы нашли параметры сделки, которые устроили и клуб, и самого игрока, — рассказал генеральный менеджер ХК «Амур» Никита Точицкий.

По информации «Спорт-Экспресс», зарплата Юртайкина составит 15 миллионов рублей в год.

Говоря о карьере Данила Юртайкина, стоит отметить, что он является воспитанником ярославского хоккея и по совместительству двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА. Он также стал двукратным обладателем Кубка Харламова в МХЛ. Помимо прочего, имеет в активе бронзовые медали молодежного чемпионата мира.

За время своей деятельности в КХЛ Данил Юртайкин провел 275 игр, набрав 116 очков за 44 гола и 72 результативные передачи. Будучи же в составе «Амура», нападающий провел 19 игр и набрал 6 очков (3+3). Прошедший сезон он закончил с 32 результативными баллами (9+23) в 54 матчах.

— Считаем, что он еще до конца не раскрыл свой потенциал и поможет нам в новом сезоне, — подчеркнули в хабаровском хоккейном клубе.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало, что к ХК «Амур» присоединились Виталий Абрамов и Семен Кочурин.