Скончалась мать красноярского оперного певца Дмитрия Хворостовского

Скончалась мать знаменитого на весь мир оперного певца Дмитрия Хворостовского, уроженца Красноярска. Об этом сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов в своих соцсетях. Людмила Петровна умерла в Москве в возрасте 90 лет.
«Мы постоянно на связи с родителями Димы. И я говорил это не раз, и скажу вновь: низкий поклон Вам, Людмила Петровна, за то, что подарили миру великого сына!» — написал Аркадий Зинов.
Он выразил соболезнования супругу Александру Степановичу, всем родным и близким. И пообещал, что Красноярский край окажет всю необходимую помощь в организации похорон. В комментариях к посту десятки людей уже выразили слова соболезнования утрате.
Напомним, что Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне после тяжелой болезни. Согласно завещанию часть его праха была доставлена в Красноярск и вложена в мемориальный объект на территории Сибирского института искусств. Другая часть похоронена на Новодевичьем кладбище.