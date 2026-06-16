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Скончалась мать красноярского оперного певца Дмитрия Хворостовского

Людмила Хворостовская умерла в Москве на 91-году жизни.

Источник: Комсомольская правда

Скончалась мать знаменитого на весь мир оперного певца Дмитрия Хворостовского, уроженца Красноярска. Об этом сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов в своих соцсетях. Людмила Петровна умерла в Москве в возрасте 90 лет.

«Мы постоянно на связи с родителями Димы. И я говорил это не раз, и скажу вновь: низкий поклон Вам, Людмила Петровна, за то, что подарили миру великого сына!» — написал Аркадий Зинов.

Он выразил соболезнования супругу Александру Степановичу, всем родным и близким. И пообещал, что Красноярский край окажет всю необходимую помощь в организации похорон. В комментариях к посту десятки людей уже выразили слова соболезнования утрате.

Напомним, что Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне после тяжелой болезни. Согласно завещанию часть его праха была доставлена в Красноярск и вложена в мемориальный объект на территории Сибирского института искусств. Другая часть похоронена на Новодевичьем кладбище.