Росавиация ввела ограничения в 12 аэропортах России

Ограничения действуют в аэропортах Ярославля, Калуги, Краснодара, Казани, Ульяновска, Пензы, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Внуково, Домодедово, Жуковского и Шереметьево.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сообщили в Росавиации.
Ранее системы противовоздушной обороны перехватили шесть украинских дронов, летевших к Москве. Таким образом, общее число сбитых беспилотников достигло 20. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
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