В Иркутской области из-за отказа двигателей рухнул бомбардировщик Ту-22

Это уже третий случай крушения бомбардировщика за неполных два года. В августе 2024 года Ту-22М3 упал в Черемховском районе — тогда один из пилотов погиб. В апреле 2025 года самолет рухнул в Усольском районе, жертв также не удалось избежать. В обоих случаях предварительной причиной называли техническую неисправность. Сейчас на месте крушения работают оперативные службы и военные следователи.