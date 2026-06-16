Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области из-за отказа двигателей рухнул бомбардировщик Ту-22

В Иркутской области потерпел крушение тяжелый сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. Экипаж успел катапультироваться, жизни летчиков ничего не угрожает.

В Иркутской области потерпел крушение тяжелый сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. Экипаж успел катапультироваться, жизни летчиков ничего не угрожает, сообщает Минобороны РФ.

Борт совершал плановый учебно-тренировочный полет и разбился при заходе на посадку. Боекомплекта на нем не было. Как пишет ИА IrkutskMedia, предварительная причина — техническая неисправность, отказ двигателей. Пилоты успели увести машину в безлюдное место, после чего катапультировались. Первыми на помощь военным пришли местные жители, сейчас экипажу оказали всю необходимую помощь.

Это уже третий случай крушения бомбардировщика за неполных два года. В августе 2024 года Ту-22М3 упал в Черемховском районе — тогда один из пилотов погиб. В апреле 2025 года самолет рухнул в Усольском районе, жертв также не удалось избежать. В обоих случаях предварительной причиной называли техническую неисправность. Сейчас на месте крушения работают оперативные службы и военные следователи.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.