В Иркутской области из-за отказа двигателей рухнул бомбардировщик Ту-22

В Иркутской области потерпел крушение тяжелый сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. Экипаж успел катапультироваться, жизни летчиков ничего не угрожает, сообщает Минобороны РФ.
Борт совершал плановый учебно-тренировочный полет и разбился при заходе на посадку. Боекомплекта на нем не было. Как пишет ИА IrkutskMedia, предварительная причина — техническая неисправность, отказ двигателей. Пилоты успели увести машину в безлюдное место, после чего катапультировались. Первыми на помощь военным пришли местные жители, сейчас экипажу оказали всю необходимую помощь.
Это уже третий случай крушения бомбардировщика за неполных два года. В августе 2024 года Ту-22М3 упал в Черемховском районе — тогда один из пилотов погиб. В апреле 2025 года самолет рухнул в Усольском районе, жертв также не удалось избежать. В обоих случаях предварительной причиной называли техническую неисправность. Сейчас на месте крушения работают оперативные службы и военные следователи.
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