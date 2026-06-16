Ковчег с мощами Киево-Печерских отцов передали на хранение в хабаровский храм-памятник

«Святые на Руси были, они есть и сейчас — в том числе среди тех людей, которые делают чуть больше не только для себя, но и для ближнего, для нашего общества, для укрепления своей страны и крепости духа. Именно на таких людей нисходит благодать Господня. Желаю каждому из вас делиться с окружающими тем, что мы имеем. Если мы сможем это сделать, то у нас хватит сил на реализацию всего задуманного и даже большего», — сказал глава региона.