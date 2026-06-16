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Ковчег с мощами Киево-Печерских отцов передали на хранение в хабаровский храм-памятник

Святыню вручил губернатор региона Дмитрий Демешин.

Источник: AmurMedia

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин передал на постоянное хранение в храм-памятник в честь Казанской иконы Божией Матери святыню — ковчег с частицами мощей преподобных отцов Киево-Печерских. Мощевик станет не просто реликвией, но и источником молитвенной помощи для всех прихожан. Здесь он будет храниться до завершения строительства Храма Победы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«Святые на Руси были, они есть и сейчас — в том числе среди тех людей, которые делают чуть больше не только для себя, но и для ближнего, для нашего общества, для укрепления своей страны и крепости духа. Именно на таких людей нисходит благодать Господня. Желаю каждому из вас делиться с окружающими тем, что мы имеем. Если мы сможем это сделать, то у нас хватит сил на реализацию всего задуманного и даже большего», — сказал глава региона.

После торжества Дмитрий Демешин вместе с митрополитом Хабаровским и Приамурским Артемием, настоятелем Казанского храма иереем Рустиком Карташовым осмотрели площадку, где в ближайшее время приступят к нулевому циклу строительства большого Храма Победы. Как подчеркнул губернатор, он будет воздвигнут на красивейшем месте.

«Храм возводится в честь подвига и славы наших предков, чья святость и вера стали опорой России. Будущий храмовый комплекс будет напоминать о победах русского оружия — как о тех, что были одержаны 80 лет назад, так и о нынешних победах, которые сегодня совершают русские люди на западных рубежах нашей страны», — отметил Дмитрий Демешин.