Большинство россиян мечтает о загородном доме

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство граждан России предпочли бы проживание в индивидуальном доме. В настоящее время около двух третей респондентов обитают в многоквартирных домах, а почти треть — в собственных частных строениях. В целом своим нынешним жильём удовлетворены 75% опрошенных.