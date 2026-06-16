Большинство россиян мечтает о загородном доме

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство граждан России предпочли бы проживание в индивидуальном доме. В настоящее время около двух третей респондентов обитают в многоквартирных домах, а почти треть — в собственных частных строениях. В целом своим нынешним жильём удовлетворены 75% опрошенных.
Тем не менее, идеальным вариантом для себя 64% участников анкетирования назвали именно частный дом.
Для квартиры ключевыми критериями являются просторная кухня и наличие балкона. Для собственного дома — придомовая территория и внутренние удобства. Основные пожелания к расположению района сводятся к развитой инфраструктуре и отсутствию шума.
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