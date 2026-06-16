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Из Казани запускают дополнительные летние рейсы в Анталью

Самолеты будут летать дважды в неделю.

Источник: Комсомольская правда

В период высокого летнего спроса российская авиакомпания расширяет программу полётов в Турцию. Из Казани в Анталью появятся дополнительные рейсы.

Полёты начнутся с конца июня и продлятся до начала октября. Самолёты будут летать дважды в неделю — по вторникам и пятницам.

Расширение связано с ростом туристического спроса в летний сезон. Помимо Казани, дополнительные рейсы в Анталью также запущены из Челябинска, Перми, Екатеринбурга, Самары и Минеральных Вод. Также увеличивается частота полётов из Москвы в Бодрум, Даламан и Анталью.