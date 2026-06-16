Прямые рейсы между Сочи и Абу-Даби возобновили с 15 июня

Полеты между Сочи и Абу-Даби будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и субботам. На маршруте задействованы современные лайнеры Airbus A320, а время в пути составляет всего 3 часа 45 минут. Данный рейс открывает широкие возможности для трансфера: пассажиры из Сочи могут воспользоваться удобными стыковками в Абу-Даби для путешествий по всей глобальной маршрутной сети авиакомпании.