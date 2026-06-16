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Прямые рейсы между Сочи и Абу-Даби возобновили с 15 июня

Сочи и Абу-Даби связали четыре еженедельных авиарейса.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Сочи вновь принимает самолеты одного из ведущих мировых перевозчиков — Etihad Airways. С 15 июня авиакомпания возобновила регулярное прямое авиасообщение между Абу-Даби и российским курортом. Первый же рейс в столицу ОАЭ вылетел со стопроцентной загрузкой.

Полеты между Сочи и Абу-Даби будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и субботам. На маршруте задействованы современные лайнеры Airbus A320, а время в пути составляет всего 3 часа 45 минут. Данный рейс открывает широкие возможности для трансфера: пассажиры из Сочи могут воспользоваться удобными стыковками в Абу-Даби для путешествий по всей глобальной маршрутной сети авиакомпании.

По случаю возвращения полетной программы в аэропорту Сочи устроили праздник. Всех пассажиров первого рейса угощали памятными пряниками. Особый статус «счастливых пассажиров» получили Читан и Меха — студенты медицинской академии из Мумбаи, прилетевшие на учебу в Симферополь.

«Это знаковое событие не только для аэропорта Сочи, но и для всего туристического рынка региона, — отметил заместитель гендиректора по коммерческой деятельности аэропорта Сочи Александр Никонов. — Арабские туристы снова могут отдыхать в Сочи, а наши жители — путешествовать по всему миру с удобной пересадкой в Абу-Даби».

Данное направление доказало свою высокую востребованность: за прошлый сезон (с мая по февраль) по этому маршруту выполнили 149 рейсов, которые перевезли более 40 тысяч пассажиров.

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