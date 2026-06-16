На проектирование новых станций Екатеринбургского метрополитена выделят 200 млн

Также подрядчику предстоит рассчитать все технические характеристики: глубину и диаметр будущих тоннелей, протяженность линии и количество станций. Кроме того, исполнитель должен предоставить не менее трех вариантов трассировки метрополитена и включить в ТЭО строительство пересадочной станции с первой линии метро на будущею вторую ветку.