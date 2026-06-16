Агитпоезд в память о Великой Отечественной войне отправился с Белорусского вокзала

15 июня на Белорусском вокзале в Москве состоялась торжественная церемония отправки агитпоезда, который в преддверии 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны посетит российские и белорусские города воинской славы. Акция организована по инициативе военных ведомств России и Белоруссии. В мероприятии приняли участие члены Общественного совета при Минобороны РФ, ветераны, студенты, школьники, юнармейцы и волонтеры. Первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Сергей Гусев, напутствовал участников акции, подчеркнув, что агитмиссия является свидетельством братских связей народов России и Белоруссии и напоминанием об общей истории и Великой Победе. Он пожелал участникам доброго пути и содержательных встреч. С эмоциональной речью к собравшимся обратился ветеран Великой Отечественной войны, 103-летний Кирилл Александрович Семенов, который воевал в Сталинграде и Кёнигсберге. Акция продлится с 15 по 22 июня. В городах-героях Смоленске и Туле, а также в городах воинской славы Ржеве, Вязьме, Орше и Барановичах пройдут массовые патриотические мероприятия. 19 июня у стен Брестской крепости состоится торжественный ритуал передачи частицы Вечного огня. В День памяти и скорби, 22 июня, в Главном храме Вооруженных сил РФ от священного огня Брестского мемориала будут зажжены лампады и совершена божественная литургия в память о жертвах войны. Агитпоезд состоит из семи тематических вагонов, посвященных истории борьбы с нацизмом. На двух железнодорожных платформах представлены образцы вооружения времен войны, включая танк Т-34 и боевую машину БМ-13 «Катюша». Также в поезде установлены терминалы музея «Дорога памяти», где каждый сможет найти данные о своих родственниках-фронтовиках.