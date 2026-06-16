В России все дороже содержать авто, рассказали эксперты

В 2025 году по сравнению с предыдущим периодом цены на запасные части и расходные материалы выросли в среднем на 15−25 процентов. Из-за этого даже стандартное техническое обслуживание простых моделей стало стоить на треть дороже, достигнув суммы в 15−17 тысяч рублей за год.