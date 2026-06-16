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В России все дороже содержать авто, рассказали эксперты

Содержание личного автомобиля с каждым днём требует всё больших финансовых вложений, при этом парк машин непрерывно устаревает, и затраты на их обслуживание растут.

Содержание личного автомобиля с каждым днём требует всё больших финансовых вложений, при этом парк машин непрерывно устаревает, и затраты на их обслуживание растут. За прошедший год поток клиентов в станции технического обслуживания заметно уменьшился, о чём пишет «Российская газета».

Представители крупных сетей автосервисов отмечают, что число визитов автомобилистов сократилось на четверть. Ключевым фактором падения спроса на услуги по ремонту машин стало удорожание самих этих услуг.

В 2025 году по сравнению с предыдущим периодом цены на запасные части и расходные материалы выросли в среднем на 15−25 процентов. Из-за этого даже стандартное техническое обслуживание простых моделей стало стоить на треть дороже, достигнув суммы в 15−17 тысяч рублей за год.

Россиянам рассказали о возможности компенсации за затопленное авто.