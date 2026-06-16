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На Юмагузинском водохранилище обнаружены заторы из мусора

Обращение по состоянию водоема направил главе республики представитель Народного фронта.

Источник: Аргументы и факты

Юмагузинское водохранилище постепенно превращается в мусорную свалку. Об этом заявил в своем обращении на имя главы республики представитель Народного фронта Роман Насыров.

Общественник заявил, что обнаружил на водоеме не менее десяти заторов из мусора.

«Одни неразумные создания кидают бутылки и прочий мусор, вторые в лице администрации не следят за акваторией водохранилища. Но деньги за вход берут исправно. Раз берут деньги за вход, необходимо чистить водоем и проводить профилактику среди нерадивых туристов», — заявил представитель Народного фронта.