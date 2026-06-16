На Юмагузинском водохранилище обнаружены заторы из мусора

«Одни неразумные создания кидают бутылки и прочий мусор, вторые в лице администрации не следят за акваторией водохранилища. Но деньги за вход берут исправно. Раз берут деньги за вход, необходимо чистить водоем и проводить профилактику среди нерадивых туристов», — заявил представитель Народного фронта.