На Юмагузинском водохранилище обнаружены заторы из мусора

Юмагузинское водохранилище постепенно превращается в мусорную свалку. Об этом заявил в своем обращении на имя главы республики представитель Народного фронта Роман Насыров.
Общественник заявил, что обнаружил на водоеме не менее десяти заторов из мусора.
«Одни неразумные создания кидают бутылки и прочий мусор, вторые в лице администрации не следят за акваторией водохранилища. Но деньги за вход берут исправно. Раз берут деньги за вход, необходимо чистить водоем и проводить профилактику среди нерадивых туристов», — заявил представитель Народного фронта.