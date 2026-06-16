У россиян появился тренд на «медленные» путешествия

Одним из ключевых туристических направлений 2026 года стал тренд на «неспешные путешествия»: вместо того чтобы спешно объезжать множество городов и достопримечательностей, люди выбирают размеренный и осмысленный отдых с долгим пребыванием на одном месте, близостью к природе и погружением в повседневную жизнь региона.