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У россиян появился тренд на «медленные» путешествия

Согласно результатам опроса, более 25% граждан России, которые не планируют поездки за границу, предпочитают отдых на даче или в загородных домах.

Согласно результатам опроса, более 25% граждан России, которые не планируют поездки за границу, предпочитают отдых на даче или в загородных домах.

Одним из ключевых туристических направлений 2026 года стал тренд на «неспешные путешествия»: вместо того чтобы спешно объезжать множество городов и достопримечательностей, люди выбирают размеренный и осмысленный отдых с долгим пребыванием на одном месте, близостью к природе и погружением в повседневную жизнь региона.

При этом для 31% россиян такой формат обязательно предполагает смену места пребывания — иначе, по их мнению, он ничем не отличается от обычных выходных.

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