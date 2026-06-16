Хабаровчанин Александр Рисс вынес на СВО раненого бойца из-под огня

Александр Рисс родился в 1978 году в Хабаровске. После школы он получил профессию токаря, прошёл срочную службу в родном городе, а затем больше десяти лет работал лесником-инспектором. Позже стал пожарным — профессия тоже требовала выдержки и готовности действовать в опасной обстановке.