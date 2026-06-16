Хабаровчанин Александр Рисс вынес на СВО раненого бойца из-под огня

Младший сержант Александр Рисс из Хабаровска во время боёв в зоне СВО оказал первую помощь раненому подчинённому и вынес его из-под огня. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Александр Рисс родился в 1978 году в Хабаровске. После школы он получил профессию токаря, прошёл срочную службу в родном городе, а затем больше десяти лет работал лесником-инспектором. Позже стал пожарным — профессия тоже требовала выдержки и готовности действовать в опасной обстановке.
В марте 2025 года хабаровчанин подписал контракт с Минобороны России. Его направили в мотострелковое соединение ВВО, дислоцированное в Бурятии, где он стал командиром отделения штурмовой роты.
В зоне СВО подразделение выполняло задачу в районе населённого пункта Богатырь. Во время боёв один из подчинённых Рисса получил ранение. Младший сержант, несмотря на опасность, добрался до бойца, оказал ему первую помощь и вынес к эвакуационной группе.
После этого Александр Рисс вернулся на боевую позицию и продолжил выполнять задачу. За мужество и самоотверженность он награждён медалью «За храбрость» II степени.