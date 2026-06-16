Жителя Хабаровского края осудили на 23 года за подготовку теракта

ВЛАДИВОСТОК, 16 июн — РИА Новости. Житель Хабаровского края, передавший данные о военных объектах РФ спецслужбам Украины, а после изготовивший взрывчатку для совершения теракта, приговорен к 23 годам лишения свободы, сообщает прокуратура региона.
В суде установлено, что с февраля по декабрь 2022 года фигурант установил контакт с представителями спецслужб Украины и передал им сведения о расположении военных объектов, техники и другие данные. После он собирался поджечь здание и похитить оружие. Вместе с соучастниками он купил экипировку и изготовил взрывное устройство. Задержали мужчину сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.
«Суд назначил виновному наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, оставшихся — в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена), части 1 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к теракту), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), части 1 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия).