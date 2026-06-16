Жителя Хабаровского края осудили на 23 года за подготовку теракта

В суде установлено, что с февраля по декабрь 2022 года фигурант установил контакт с представителями спецслужб Украины и передал им сведения о расположении военных объектов, техники и другие данные. После он собирался поджечь здание и похитить оружие. Вместе с соучастниками он купил экипировку и изготовил взрывное устройство. Задержали мужчину сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.