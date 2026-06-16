В Омской области отменили особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим завершил действовать на всей территории Омской области. С 16 июня дополнительные ограничения отменили в том числе в северных районах региона, где они сохранялись дольше всего.
Несмотря на снятие режима, жителям рекомендуют продолжать соблюдать правила пожарной безопасности. В министерстве региональной безопасности Омской области напомнили, что пожароопасный сезон ещё не закончился.
Омичей просят не разводить костры рядом со зданиями, деревьями и сухой травой. Пользоваться открытым огнём следует только на специально оборудованных площадках. Спички, окурки и любые очаги горения необходимо полностью тушить.
Отдельное внимание специалисты советуют уделять тополиному пуху. Поджигать его опасно: пламя быстро распространяется по сухой растительности и может перекинуться на автомобили, хозяйственные постройки и жилые дома.