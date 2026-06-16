В Волгограде пробки сковали перекопанную улицу Электролесовскую

— Проезжую часть сузили до одной полосы в оба направления, — рассказали волгоградцы. — Из-за этого в утренний час пик пробка в сторону центра начинается от остановки «Обувная фабрика». Многие водители не выдерживают и разворачиваются в обратную сторону, несмотря на запрещающую то разметку.