Посёлок Мухен в Хабаровском крае стал светлее благодаря поддержке краевого бюджета

— Мы осветили 23 поселковые улицы. Мощность светильников обеспечивает среднюю горизонтальную освещенность, что соответствует требованиям для малых населенных пунктов. Таким образом, мы обеспечили дополнительную безопасность жителей, в том числе безопасность дорожного движения, — отметила глава Мухена Елена Чаплыгина.