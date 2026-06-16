Посёлок Мухен в Хабаровском крае стал светлее благодаря поддержке краевого бюджета

В рабочем поселке Мухен района имени Лазо завершились масштабные работы по монтажу уличного освещения. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В настоящий момент установлено 360 светодиодных светильников. Проложено 13,5 км провода по воздушным линиям. Общая стоимость работ составила 12,8 млн рублей. Это средства из краевого, районного и местного бюджета.
— Мы осветили 23 поселковые улицы. Мощность светильников обеспечивает среднюю горизонтальную освещенность, что соответствует требованиям для малых населенных пунктов. Таким образом, мы обеспечили дополнительную безопасность жителей, в том числе безопасность дорожного движения, — отметила глава Мухена Елена Чаплыгина.
Она добавила, что работы по установке опор и светильников будут продолжены.