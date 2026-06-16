Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 16 июня

Отключения света в Ростове на 16 июня оставят без электричества тысячи жителей города. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где во вторник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица 6-я линия, 7, 9;
— улица 8-я линия, 1−11 и 2−20;
— улица 10-я линия, 1−15 и 2−16;
— улица Майская, 30−42;
— улица Советская, 31−39;
— улица Усадебная;
— улица 2-я Усадебная;
— улица 3-я Усадебная;
— улица Панорамная;
— переулок 2-й Монетный;
— Железнодорожный Нижний проезд, 1−83;
— переулок Рыболовецкий, 3−17;
— переулок Уманский, 2, 1−7;
— улица Радищева, 13−71 и 18−68;
— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;
— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;
— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;
— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;
— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;
— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;
— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;
— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;
— улица Веры Пановой, 3−11;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица Горсоветская, 1−45 и 2−30;
— переулок Крымский, 16−24 и 17−21;
— переулок Тихорецкий, 26−34 и 27−31;
— переулок Геленджикский, 16−34 и 15−35;
— переулок Новороссийский, 31−33;
— улица Вяземцева, 35−57 и 56−78;
— переулок Суздальский, 1−11 и 2−10;
— улица Кадровая, 1−33 и 2−34;
— улица Новгородская, 1−25 и 2−30;
— улица Пулковская, 1−25 и 2−26;
— улица Сквозная, 1−27 и 2−26;
— улица Гранитная, 1−25 и 2−28;
— переулок Дзержинского, 1;
— улица Конституционная, 83−103 и 84−106;
— улица Дундича, 1−23 и 2−26;
— проспект Коммунистический, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39а;
— улица 2-я Краснодарская, 88;
— улица Локомотивная, 2 — 2я.
С 9:00 до 16:00 света не будет в домах:
— улица Береговая, 5, 13/2.
С 9:00 до 11:00 отключения запланированы в домах:
— улица Суворова, 23, 32, 34, 39;
— улица Чехова, 37/29, 56;
— улица Большая Садовая, 89.
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