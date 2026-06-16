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Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 16 июня

Энергетики объявили адреса, где в Ростове во вторник не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 16 июня оставят без электричества тысячи жителей города. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где во вторник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица 6-я линия, 7, 9;

— улица 8-я линия, 1−11 и 2−20;

— улица 10-я линия, 1−15 и 2−16;

— улица Майская, 30−42;

— улица Советская, 31−39;

— улица Усадебная;

— улица 2-я Усадебная;

— улица 3-я Усадебная;

— улица Панорамная;

— переулок 2-й Монетный;

— Железнодорожный Нижний проезд, 1−83;

— переулок Рыболовецкий, 3−17;

— переулок Уманский, 2, 1−7;

— улица Радищева, 13−71 и 18−68;

— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;

— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;

— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;

— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;

— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;

— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;

— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;

— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;

— улица Веры Пановой, 3−11;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица Горсоветская, 1−45 и 2−30;

— переулок Крымский, 16−24 и 17−21;

— переулок Тихорецкий, 26−34 и 27−31;

— переулок Геленджикский, 16−34 и 15−35;

— переулок Новороссийский, 31−33;

— улица Вяземцева, 35−57 и 56−78;

— переулок Суздальский, 1−11 и 2−10;

— улица Кадровая, 1−33 и 2−34;

— улица Новгородская, 1−25 и 2−30;

— улица Пулковская, 1−25 и 2−26;

— улица Сквозная, 1−27 и 2−26;

— улица Гранитная, 1−25 и 2−28;

— переулок Дзержинского, 1;

— улица Конституционная, 83−103 и 84−106;

— улица Дундича, 1−23 и 2−26;

— проспект Коммунистический, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39а;

— улица 2-я Краснодарская, 88;

— улица Локомотивная, 2 — 2я.

С 9:00 до 16:00 света не будет в домах:

— улица Береговая, 5, 13/2.

С 9:00 до 11:00 отключения запланированы в домах:

— улица Суворова, 23, 32, 34, 39;

— улица Чехова, 37/29, 56;

— улица Большая Садовая, 89.

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