Сколько иностранцев в Омской области привлекли к ответственности за 2026?

Из них 248 за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания); 211 — за нарушение иммиграционных правил; 66 за незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации (ст. 18.10 КоАП РФ); 29 за предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учёта; 10 за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учёта; 4 — за незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства; 4 — за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока обращения за выдачей патента; 1 — за несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности.