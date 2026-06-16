Что за черви ждут купальщиков в стоячей воде?

Красные волдыри по всей коже, нестерпимый зуд, повышение температуры и даже анафилактический шок — такими могут последствия обычного купания в водоёме, заражённом личинками червей — церкарий. Люди всё чаще жалуются на такие подводные сюрпризы даже в разрешённых пока для купания местах.
Как с пляжа не вернуться домой с «зудом купальщика», разбирался nn.aif.ru.
Как связаны черви церкарии и утки?
Жители Нижнего Новгорода в Сети делятся шокирующими фотографиями после купания в Светлоярском озере. Люди утверждают: в разрешённом для купания водоёме обитают и больно кусаются черви — церкарии. После попытки освежиться в июньскую жару ноги и руки у детей и взрослых выглядели просто ужасающе и были покрыты пятнами.
Что же это за напасть такая? Церкарии — личинки паразитических червей-сосальщиков. Взрослые черви паразитируют в кровеносном русле водоплавающих птиц, в основном уток. Поэтому как раз присутствие уток в водоёме должно стать для купальщиков сигналом опасности.
Промежуточная стадия развития личинок происходит в теле пресноводных улиток. Они свободно обитают в растительности пресноводных прудов и озёр. Поскольку церкарии в длину достигают от 0,3 мм до 1 мм, увидеть их невооружённым глазом невозможно.
«Черви активно размножаются в тёплой стоячей воде озёр и прудов, чаще всего в прибрежных зонах, где особенно любят купаться дети. В проточной воде личинок меньше — их уносит течением. Но в заводях рек церкарий тоже можно встретить», — объясняет директор экологического центра «Дронт» (Нижний Новгород) Асхат Каюмов.
Пока человек купается, церкарии прикрепляются к коже и пытаются проникнуть внутрь, но, как правило, быстро гибнут.
Чем церкарии опасны для человека?
«Попадая под кожу, церкарии вызывают шистосомный дерматит — церкариоз. Его ещё называют “зудом купальщика”. Поражение проявляется в среднем через полчаса после заражения в виде красных волдырей и прыщиков на коже, которые сильно чешутся, — объясняет врач-дерматовенеролог Дмитрий Воронов. — У взрослого здорового человека острые симптомы обычно проходят сами через пару дней. Если вы заполучили “зуд купальщика”, можно приложить к коже охлаждающие и успокаивающие компрессы, принять рекомендованные вашим врачом антигистаминные препараты».
По словам медика, иногда заражение церкариозом так просто не проходит — может подняться температура, ухудшиться сон, появиться сухой кашель. Если церкарии всё же проникли в кровь, они способны попасть в лёгкие, что грозит лёгочным синдромом. При повторном заражении, особенно у аллергиков и детей, возможна острая анафилактическая реакция. Здесь медлить нельзя — надо срочно вызывать «скорую помощь».
Как обезопасить себя от червей в водоёмах?
Полностью обезопасить себя от церкариоза невозможно. Даже в разрешённых для купания водоёмах сегодня личинок церкарий нет, а завтра — есть. «Прилетели утки на озеро — и всё. Закрывают водоёмы для купания из-за наличия в воде инфекций или загрязняющих веществ — я даже не уверен, что надзорные органы проверяют воду на присутствие церкарий», — продолжает Асхат Каюмов.
И специалисты точно не рекомендуют купаться в «диких» водоёмах.
Снизить риск заражения «зудом купальщика» способны водостойкие солнцезащитные кремы и душ с сухим обтиранием жёстким полотенцем сразу после водных процедур. Но нужны ли вам вообще такие удовольствия?
В социальных сетях люди активно обсуждают подводные сюрпризы, которые могут ожидать их летом. «Всё! Я больше в пресные водоёмы ни ногой», — пишет пользователь под ником Роман Б.
«Мне кажется, в Нижегородской области вообще купаться нигде нельзя уже. Не черви-паразиты, так что-нибудь другое», — добавляет пользователь Вероника З.
«В принципе, если купаться подальше от берега и водорослей, то вероятность быть покусанным маленькая. Ну не томиться же на берегу всё лето?» — не унывает пользователь под ником Екатерина А.