Лезут под кожу! Что за черви ждут купальщиков в стоячей воде?

По словам медика, иногда заражение церкариозом так просто не проходит — может подняться температура, ухудшиться сон, появиться сухой кашель. Если церкарии всё же проникли в кровь, они способны попасть в лёгкие, что грозит лёгочным синдромом. При повторном заражении, особенно у аллергиков и детей, возможна острая анафилактическая реакция. Здесь медлить нельзя — надо срочно вызывать «скорую помощь».