В Ростовской области за ночь уничтожили более 30 БПЛА

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Более 30 БПЛА уничтожены за ночь в Ростовской области, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено три с половиной десятка БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и четырех районах области. Атаке подверглись: Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский районы», — написал Слюсарь в своем канале на платформе «Макс».
По словам губернатора, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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