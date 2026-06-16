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В Ростовской области за ночь уничтожили более 30 БПЛА

Слюсарь: в Ростовской области за ночь уничтожили более 30 дронов.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Более 30 БПЛА уничтожены за ночь в Ростовской области, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено три с половиной десятка БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и четырех районах области. Атаке подверглись: Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский районы», — написал Слюсарь в своем канале на платформе «Макс».

По словам губернатора, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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