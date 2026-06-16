Аэропорт Хабаровска принял партию из 1,4 тысячи молчаливых пассажиров

В Хабаровский край поступила первая в 2026 году крупная партия черепах. Более 1,4 тысячи рептилий доставили воздушным транспортом из Московской области для дальнейшей реализации в зоомагазинах региона, — сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.