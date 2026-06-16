Аэропорт Хабаровска принял партию из 1,4 тысячи молчаливых пассажиров

В Хабаровский край поступила первая в 2026 году крупная партия черепах. Более 1,4 тысячи рептилий доставили воздушным транспортом из Московской области для дальнейшей реализации в зоомагазинах региона, — сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Ветеринарный контроль животных специалисты ведомства провели 12 июня в аэропорту Хабаровска. Это первое в текущем году поступление черепах на территорию края.
Для перевозки рептилий использовались специальные контейнеры с хорошей вентиляцией. При транспортировке поддерживался температурный режим от плюс 18 до плюс 25 градусов, который считается оптимальным для таких животных.
Во время проверки инспекторы Россельхознадзора провели клинический осмотр всей партии, а также изучили ветеринарные сопроводительные документы. Нарушений выявлено не было, поэтому груз допустили к дальнейшему обращению.
Поступившие черепахи предназначены для пополнения ассортимента зоомагазинов Хабаровского края. Такие поставки находятся под обязательным государственным ветеринарным контролем, который позволяет исключить распространение заболеваний и обеспечить безопасность обращения животных.