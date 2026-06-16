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Снова дружим: в Омскую область опять стали прибывать посылки из США

Американская почтовая служба восстановила прерванный с Россией в 2022 году почтовый импорт.

Источник: Комсомольская правда

О том, что отправления из США теперь можно получать в почтовых отделениях региона, сообщает УФПС Омской области. В ведомстве пояснили, что американская почтовая служба восстановила прерванный с Россией в 2022 году почтовый импорт, и первая партия отправлений уже прибыла в нашу страну.

Правда, с отправлениями не все просто — прямое грузовое авиасообщение между США и Россией пока не восстановлено, поэтому доставка почтовых отправлений из Америки осуществляется транзитными рейсами через третьи страны. В УФПС Омской области отмечают, что почтовая связь между двумя странами была значимой для омичей. Жители региона до 2022 года активно занимались электронной коммерцией, получая от американских маркетплейсов одежду, обувь, электронику и БАДы. Также в ведомстве напомнили, что в конце 2025 года, Почта России возобновила прием отправлений в США в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец», приостановленный ранее в связи с отменой беспошлинного режима.

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