Снова дружим: в Омскую область опять стали прибывать посылки из США

Правда, с отправлениями не все просто — прямое грузовое авиасообщение между США и Россией пока не восстановлено, поэтому доставка почтовых отправлений из Америки осуществляется транзитными рейсами через третьи страны. В УФПС Омской области отмечают, что почтовая связь между двумя странами была значимой для омичей. Жители региона до 2022 года активно занимались электронной коммерцией, получая от американских маркетплейсов одежду, обувь, электронику и БАДы. Также в ведомстве напомнили, что в конце 2025 года, Почта России возобновила прием отправлений в США в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец», приостановленный ранее в связи с отменой беспошлинного режима.