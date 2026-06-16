Красноярская пенсионерка оставила полмиллиона в магазине

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 2 июня пенсионерка направлялась в банк, чтобы положить на счет 470 тыс. рублей. По пути она зашла в продуктовый магазин, а вышла уже без сумки.
Женщина сразу не заметила пропажу. Из-за плохого самочувствия она вернулась домой, так и не дойдя до банкомата.
Потерю пенсионерка обнаружила только через два дня, когда внук попросил у нее денег на личные нужды. Однако из-за ухудшения здоровья женщина обратилась в полицию лишь 8 июня.
Сотрудники уголовного розыска установили, что сумка осталась в продуктовом магазине. Вещь с деньгами вернули законной владелице.
Красноярка поблагодарила полицейских за оперативность и помощь.