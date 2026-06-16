В Красноярске в погоне за нарушителем разбился мотоциклист полка ДПС

Известно, что сотрудники мотовзвода несли дежурство на улицах, когда заметили водителя, который управлял кроссовым мотоциклом без установленных госзнаков. Попытались его остановить. Однако тот прибавил газ, чтобы скрыться. Он мчался по проспекту Мира по дороге со встречным движением, опасно маневрировал.