В Красноярске в погоне за нарушителем разбился мотоциклист полка ДПС

В Красноярске в погоне за нарушителем попал в аварию мотоциклист полка ДПС. Его коллеги устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло накануне вечером, в Центральном районе города.
Известно, что сотрудники мотовзвода несли дежурство на улицах, когда заметили водителя, который управлял кроссовым мотоциклом без установленных госзнаков. Попытались его остановить. Однако тот прибавил газ, чтобы скрыться. Он мчался по проспекту Мира по дороге со встречным движением, опасно маневрировал.
Напротив здания краевого правительства патрульный мотоцикл столкнулся с автомобилем Haval. Полицейский получил травмы, он госпитализирован. Теперь ищут лихача-нарушителя. И наверняка найдут, ему грозит несколько штрафов.