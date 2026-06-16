Тротуар к Старо-Автозаводскому кладбищу проложили в Нижнем Новгороде

Напомним, что в Нижнем Новгороде также ремонтируют дорогу на улице Кисловодской по проекту инициативного бюджетирования «Вам решать!». Всего в этом году по проекту реализуют шесть инициатив жителей, включая ремонт асфальта на территориях детских садов и лицея, а также благоустройство дорог в частном секторе.