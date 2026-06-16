В импортных персиках, ехавших в Омскую область, нашли восточную плодожорку

Отобранные образцы направили в лабораторию, где экспертиза подтвердила наличие гусеницы восточной плодожорки (Grapholita molesta). Данный вредитель включен в Единый перечень карантинных объектов государств — членов ЕАЭС, и его обнаружение требует принятия безотлагательных мер. В соответствии с фитосанитарным законодательством груз был направлен на фумигацию — процедуру обеззараживания, предназначенную для уничтожения личинок и взрослых особей. После обработки лабораторный контроль провели повторно: результаты показали отсутствие насекомых, и партия получила разрешение на ввоз.