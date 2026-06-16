В Крыму начали поиск скрытых активов украинских олигархов

А ранее Владимир Константинов заявил, что Крым выделил 4,5 миллиарда рублей на оборону полуострова и поддержку участников СВО. Эти средства были получены от продажи национализированных активов украинских олигархов. От продажи и аренды такого имущества Крым уже получил 13 миллиардов и 1,4 миллиарда рублей соответственно. Константинов также уточнил, что помимо средств на безопасность и СВО, 9 миллиардов рублей направлено на строительство и ремонт социально значимых объектов.