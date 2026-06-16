Российские ученые создают препарат для лечения гепатита В

«Еще одно направление — технология генетического редактирования против гепатита B. Существующие сегодня препараты позволяют подавлять этот вирус, но не удаляют его из клеток организма. Наши ученые работают над системами доставки и совершенствуют эти технологии, чтобы в перспективе полностью устранять вирусный геном из инфицированных клеток», — сказал Глыбочко.