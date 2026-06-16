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Российские ученые создают препарат для лечения гепатита В

Сеченовский университет разрабатывает препарат для лечения гепатита B.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Специалисты Сеченовского университета разрабатывают новый препарат для лечения гепатита B, сообщил в интервью РИА Новости ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

«Еще одно направление — технология генетического редактирования против гепатита B. Существующие сегодня препараты позволяют подавлять этот вирус, но не удаляют его из клеток организма. Наши ученые работают над системами доставки и совершенствуют эти технологии, чтобы в перспективе полностью устранять вирусный геном из инфицированных клеток», — сказал Глыбочко.

Он добавил, что в университете также открыли производство биомедицинских клеточных продуктов.

«В настоящее время мы уже проводим операции по реконструкции барабанной перепонки и лечение патологий голосовых связок с помощью клеточных продуктов. В перспективе эти технологии будут применяться для восстановления хрящевой ткани и других органов», — заключил Глыбочко.