Детская площадка «Малый Татышев» в Красноярске открылась после ремонта

В Красноярске после существенного ремонта открылась детская площадка «Малый Татышев». По словам представителей администрации парка, все восстановительные работы завершены. Подрядчик обновил покрытие, отремонтировал металлические конструкции, лавочки, скалодром, визит-центр, урны. Кроме того, в любимом детьми городке появились три новых интерактивных модуля для игр. В Татышев-парке обновляются и другие территории, так специалисты лесного хозяйства накануне высадили пять туй на кольцевой дорожке, недалеко от озера Зеркальное.