Волнистые, кореллы и неразлучники: в Красноярск из Кыргызстана привезли очередную партию попугаев

В аэропорту Красноярска специалисты Россельхознадзора проверили партию декоративных птиц, прибывших из Кыргызстана. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.
В регион авиатранспортом доставили 600 попугаев. Среди них волнистые попугаи, кореллы и неразлучники. Птиц привезли из села Кашкар-Кыштак Республики Кыргызстан. В Россельхознадзоре отметили, что перевозка прошла с соблюдением ветеринарно-санитарных требований России и Таможенного союза.
Груз предназначен для красноярского предпринимателя, который занимается разведением и содержанием декоративных птиц. Сейчас попугаев разместили в специально подготовленном помещении на карантин. В этот период специалисты Россельхознадзора и Службы по ветеринарному надзору Красноярского края проведут необходимые исследования и профилактические мероприятия.
Эта партия стала уже седьмой с начала 2026 года поставкой декоративных птиц из Кыргызстана. Всего в этом году в Красноярский край привезли 6 тыс. таких птиц.