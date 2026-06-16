Госдума обсуждает с ЦБ меры борьбы с банкнотами «банка приколов»

Депутаты Госдумы и Центральный банк (ЦБ) обсуждают меры борьбы с изготовлением билетов «банка приколов» — поддельных купюр и монет. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, это необходимо для защиты населения от мошенников.
«Центральный банк наиболее заинтересован в том, чтобы эти нормы реализовать. Но, полагаю, что это законодательно надо будет закрепить и готовить соответствующее правовое решение», — сказал господин Аксаков в разговоре с «РИА Новости».
В январе ЦБ опубликовал доклад, в котором предложил установить запрет на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами. Регулятор предложил ввести административную ответственность за подобные действия.