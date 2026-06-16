Несколько набережных в центре Москвы перекроют с 20 на 21 июня для ночного забега

Так, с 00:01 18 июня до 12:00 21 июня проезд будет недоступен на Университетской площади от ул. Косыгина до ул. Академика Самарского в обоих направлениях. В период с 15:00 20 июня до 2:00 21 июня перекроют движение на ул. Тестовская от 1-го Красногвардейского проезда до Пресненской набережной, на Пресненской набережной от ул. Тестовская до Краснопресненской набережной, а также на Краснопресненской набережной от Пресненской набережной до Смоленской набережной. С 20:00 20 июня до 2:00 21 июня нельзя будет проехать по Шелепихинской набережной от ул. Эрисмана до ул. Тестовская.