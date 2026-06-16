Несколько набережных в центре Москвы перекроют с 20 на 21 июня для ночного забега

«С 20 на 21 июня пройдет ночной забег, и в центре города будут закрыты несколько набережных и улиц», — говорится в сообщении.
Так, с 00:01 18 июня до 12:00 21 июня проезд будет недоступен на Университетской площади от ул. Косыгина до ул. Академика Самарского в обоих направлениях. В период с 15:00 20 июня до 2:00 21 июня перекроют движение на ул. Тестовская от 1-го Красногвардейского проезда до Пресненской набережной, на Пресненской набережной от ул. Тестовская до Краснопресненской набережной, а также на Краснопресненской набережной от Пресненской набережной до Смоленской набережной. С 20:00 20 июня до 2:00 21 июня нельзя будет проехать по Шелепихинской набережной от ул. Эрисмана до ул. Тестовская.
Основные ограничения движения начнут действовать с 21:00 20 июня.
До 00:50 21 июня закроют участок ул. 1905 года от ул. Мантулинская до Краснопресненской набережной. До 1:00 21 июня нельзя будет проехать по Смоленской набережной от Краснопресненской набережной до Бородинского моста, по Бородинскому мосту от ул. Смоленская до Большой Дорогомиловской при движении в сторону области, а также на Большой Дорогомиловской от Бородинского моста до 1-й Бородинской при движении в сторону области.
До 1:20 21 июня будет временно закрыто движение по набережной Тараса Шевченко от Бородинского до Новоарбатского моста, а до 1:30 21 июня на Бережковской набережной от Бородинского моста до Воробьевского шоссе и до 1:40 21 июня на Воробьевском шоссе от Бережковской набережной до ул. Косыгина.
До 2:00 21 июня также ограничат движение на участке ул. Косыгина от Воробьевского шоссе до Мичуринского проспекта при движении в сторону Воробьевского шоссе и на ул. Косыгина от Мичуринского проспекта до Университетской площади в обоих направлениях.
Кроме этого, с 21:00 20 июня до 2:00 21 июня нельзя будет проехать по одной полосе на Университетском проспекте в районе Университетской площади при движении в сторону Мичуринского проспекта.