Москва и Петербург опередили Татарстан в рейтинге регионов России

Топилин также обратил внимание, что республика на протяжении многих лет работает на опережение, внедряет современные технологии и участвует в федеральных инициативах. «Важнейшее конкурентное преимущество Татарстана — открытость к инновациям, новым технологиям и передовым практикам. Республика активно внедряет современные подходы в управление, производство и социальную сферу, создавая благоприятную среду для бизнеса и повышая качество жизни граждан», — сказал он.