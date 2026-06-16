Москва и Петербург опередили Татарстан в рейтинге регионов России

Татарстан в 2025 году занял третью строчку в общероссийском рейтинге социально-экономического положения. Республика набрала 86,37 балла из 100 возможных, уступив только Москве (94,48) и Санкт-Петербургу (90,21). Об этом «Татар-информу» рассказал председатель комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин.
По словам парламентария, республика обязана этим результатом слаженной работе властей, развитию человеческого капитала и готовности внедрять новые решения. «Успех Татарстана убедительно демонстрирует, что республика обладает уникальным комплексом преимуществ, позволяющих ей уверенно опережать многие другие субъекты. Один из ключевых факторов — высокая командная работа руководства и всех структур власти, направленная на достижение амбициозных целей», — отметил Топилин.
Депутат подчеркнул, что значительный вклад в развитие региона вносят сами жители. «Нельзя не отметить трудолюбивость татарстанцев: их профессионализм, преданность делу и высокую работоспособность. Именно люди — главный капитал любого региона, и в Татарстане это понимают и ценят», — добавил он.
Топилин также обратил внимание, что республика на протяжении многих лет работает на опережение, внедряет современные технологии и участвует в федеральных инициативах. «Важнейшее конкурентное преимущество Татарстана — открытость к инновациям, новым технологиям и передовым практикам. Республика активно внедряет современные подходы в управление, производство и социальную сферу, создавая благоприятную среду для бизнеса и повышая качество жизни граждан», — сказал он.
Методика рейтинга, составленного РИА Новости, основана на данных официальной статистики за 2025 год. Показатели разделены на четыре группы: масштаб и эффективность экономики, состояние бюджетной и социальной сфер.