Спасатели рассказали, где клещи поджидают свою жертву

«Рабочими точками» кровососов являются хвойные леса, лесополосы вдоль автотрасс, луга, скверы, овраги, а также сырые затенённые участки с густой растительностью возле рек, озёр и прудов. Наибольшую активность клещи проявляют перед дождём, в пасмурную погоду, а в солнечные дни выходят на охоту утром и вечером. Атаковать членистоногие предпочитают с высокой травы и нижних веток кустарников, замирая в характерной для этого позе.