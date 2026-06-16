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Китай, США и Франция подали заявки на участие в хабаровском фестивале «Анимур»

Свои работы представили мастера анимационного кино из 111 стран.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае завершился прием заявок на участие в международном фестивале анимационного кино «Анимур». Участники из 111 стран направили на оценку жюри 2970 работ. Совсем скоро конкурсная комиссия подведет итоги и определит кинокартины, прошедшие в финал, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как сообщили в министерстве культуры Хабаровского края, больше всего заявок направили мастера антиации из России. Также свои работы представили режиссеры из Китая, Бразилии, Индии, Ирана, США, Аргентины, Турции, Тайваня, Франции и Республики Кореи.

— Впереди — отбор конкурсной программы, по итогам которого зрители познакомятся с лучшими работами, созданными аниматорами со всего мира. За программой мероприятий можно следить в соцсетях и на сайте проекта, — отметили в профильном ведомстве.

Напомним, что фестиваль «Анимур» в 2026 году празднует свой юбилей. Он пройдет в столице Хабаровского края с 1 по 4 октября. Из-за большого количества желающих принять участие в конкурсе этап заявок продлевали до 10 июня.

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