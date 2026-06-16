Китай, США и Франция подали заявки на участие в хабаровском фестивале «Анимур»

В Хабаровском крае завершился прием заявок на участие в международном фестивале анимационного кино «Анимур». Участники из 111 стран направили на оценку жюри 2970 работ. Совсем скоро конкурсная комиссия подведет итоги и определит кинокартины, прошедшие в финал, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Впереди — отбор конкурсной программы, по итогам которого зрители познакомятся с лучшими работами, созданными аниматорами со всего мира. За программой мероприятий можно следить в соцсетях и на сайте проекта, — отметили в профильном ведомстве.
Напомним, что фестиваль «Анимур» в 2026 году празднует свой юбилей. Он пройдет в столице Хабаровского края с 1 по 4 октября. Из-за большого количества желающих принять участие в конкурсе этап заявок продлевали до 10 июня.