Стала известна личность убитого в Польше россиянина

Недавно стало известно об еще одном громком нападении в Польше. Отмечается, что польские силовики устроили погоню за четырьмя гражданами Белоруссии. Во время фейковой спецоперации польских силовиков. Мужчины купили авто на территории Германии и следовали к себе домой. На территории Польши их преследовали затонированные джипы, из которых выбежали люди в черной одежде, разбили стекло и вытащили одного белоруса. Иван из Слонима, пострадавший при нападении, не верил, что это полиция, так как на джипах не было опознавательных знаков.