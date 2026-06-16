Анимур в Хабаровске собрал 2970 заявок из 111 стран

Международный фестиваль анимационного кино «Анимур» в Хабаровске завершил приём заявок и зафиксировал рекордный интерес: в дирекцию поступило 2970 работ из 111 стран мира, — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Организаторы отмечают, что такая география подтверждает: российские анимационные фестивали становятся точками притяжения для авторов со всего мира. В регионе развивается и сама индустрия — сегодня в Хабаровском крае работают 13 компаний, связанных с кинопроизводством, а подготовку кадров ведёт филиал ВГИК имени С. А. Герасимова. Отдельную роль играет и анимационная студия «Мечталёт», включённая в губернаторский проект «Сделано в Хабаровском крае».
Сейчас начинается следующий этап — отбор конкурсной программы. Именно там определят работы, которые покажут зрителям в финале фестиваля.
Сам «Анимур» пройдёт в Хабаровске с 1 по 4 октября.