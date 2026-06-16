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Анимур в Хабаровске собрал 2970 заявок из 111 стран

Завершился приём заявок на международный фестиваль анимации в Хабаровске.

Международный фестиваль анимационного кино «Анимур» в Хабаровске завершил приём заявок и зафиксировал рекордный интерес: в дирекцию поступило 2970 работ из 111 стран мира, — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Больше всего заявок пришло из России. В числе самых активных стран также Китай, Бразилия, Индия, Иран, США, Аргентина, Турция, Тайвань, Франция и Республика Корея.

Организаторы отмечают, что такая география подтверждает: российские анимационные фестивали становятся точками притяжения для авторов со всего мира. В регионе развивается и сама индустрия — сегодня в Хабаровском крае работают 13 компаний, связанных с кинопроизводством, а подготовку кадров ведёт филиал ВГИК имени С. А. Герасимова. Отдельную роль играет и анимационная студия «Мечталёт», включённая в губернаторский проект «Сделано в Хабаровском крае».

Сейчас начинается следующий этап — отбор конкурсной программы. Именно там определят работы, которые покажут зрителям в финале фестиваля.

Сам «Анимур» пройдёт в Хабаровске с 1 по 4 октября.

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